حملة تدريبية على الإسعافات الأولية للنساء في غات

نظم قسم شؤون المرأة وقسم الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الليبي شعبة غات، حملة تحت شعار “مسعف في كل بيت” لتعليم مهارات الإسعافات الأولية.

وتضمنت الحملة إجراءات التعامل الصحيح مع حالات الإغماء والغصة والارتفاع في درجات الحرارة إلى جانب شروحات لكيفية التعامل مع أنواع الكسور والجروح بما هو متاح من أدوات داخل المنزل.

الحملة التي يشرف عليها الهلال الاحمر الليبي شعبة غات استهدفت العنصر النسائي بالأحياء السكنية بمركز غات والفيوت، وذلك بهدف نشر ثقافة الإسعاف الاولي داخل كل بيت لزيادة الوعي والمساهمة في عملية إنقاذ الأرواح خلال أي طارئ.

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