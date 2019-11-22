صبراتة تستعد لصيانة الفصول الدراسية بمدرسة الحرية

أعلن المجلس البلدي بصبراتة، أمس الخميس، توقيع عقد صيانة وإنشاء فصول دراسية لمدرسة الحرية للتعليم الأساسي (الابتدائي) بمنطقة تليل مع شركة صلابة الحجارة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن المشروع يأتي ضمن مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (United Nations Development Programme) (UNDP) لدعم الحكومة المحلية بصبراتة ضمن خطتها في تنفيذ عقود بعدد 24 بلدية، لافتا إلى أن مراقبة تعليم صبراتة تتطلع إلى إبرام عقود جديدة في القريب العاجل لصيانة عدد من المرافق والمؤسسات التعليمية.

يُذكر أن مراقبة التعليم ببلدية صبراتة قد انتهت مؤخراً من صيانة وإضافة فصول دراسية بمدرسة رافع الأنصاري بمنطقة دحمان ومدرسة الانتصار بمنطقة تليل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا