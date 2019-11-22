بالفيديو .. تصدع آخر بالوفاق “تلاسن واتهامات بين الكبير وصنع الله”

أظهرت مقاطع مُسرّبة من داخل قاعة ملتقى المجلس الليبي البريطاني للأعمال الذي نُظّم في تونس، ما بدا أنه صراع وتلاسن بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومحافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير.

وهاجم الكبير صنع الله بشكل غير مباشر، مُتّهماً إياه بالتدخل في شؤون المصرف المركزي والتحدث فيما لا علاقة له به، خلال كلمته التي ألقاها في الملتقى، وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث دعاه لحل مشاكله مع الحكومة والبرلمان بعيداً عن “الفضفضة في المحافل الرسمية”، في صورة عكست ملامح انقسام وخلاف بين الطرفين.

وفي مقطع منفصل، ظهر صنع الله وهو يختزل أزمة المنطقة الشرقية وسبب خلاف البرلمان مع المؤسسة في “العلفة”، مُشيراً إلى أنها كانت السبب الأساسي في إغلاق موانئ النفط ووقف الإنتاج، ما يعني وبحسب تصريحات صنع الله، أن أزمة النفط في ليبيا سببها أعلاف المنطقة الشرقية.

تصريحات يرى البعض أنها كان ينبغي أن تكون محلية إلا أنه شهد عليها ممثلين عن 40 مؤسسة ليبية وبريطانية حكومية وخاصة في مختلف المجالات، ضمن فصل جديد من صراع المصالح الذي يبدو أن ملامحه بدأت تطفو فوق معسكر الوفاق الذي طالما واجه تُهماً بالتلاعب والتحكّم في أعمدة الاقتصاد الليبي لصالح المجموعات المسلحة وهي إحدى الجرائم التي حرّك الجيش قواته نحو العاصمة للقضاء عليها.

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