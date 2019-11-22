الخرطوش يكشف تطورات الأوضاع في طرابلس وضواحيها

أكد عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، أن القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة بالعاصمة طرابلس وضواحيها.

وقال الخرطوش، إن قوات اللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات نجحت في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرمله وكوبري السواني وغنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد، كما تقدمت كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 115 مشاة باتجاه معسكر حمزة.

وأضاف الخرطوش، أن المدفعية نجحت في تدمير تمركزات ونقاط العدو جنوب غرب طرابلس، كما تم استهداف طائرة تابعة للجماعات المسلحة في محور اليرموك، لافتة إلى أن الطائرة تعد الثانية خلال 48 ساعة بعد استهداف طائرة تصوير محيط مدينة ترهونة.

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