عقيلة صالح يتفقد أعمال ديوان المحاسبة

قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بزيارة لرئاسة ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء.

وخلال الزيارة بحث عقيلة مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه ومديري المكاتب برئاسة الديوان سير العمل بالديوان والجهود المبذولة للوصول إلى التطبيق الأمثل لقانون ديوان المحاسبة.

وتم خلال الزيارة افتتاح مركز التدريب والبحوث والاستشارات التابع لديوان المحاسبة بحضور عقيلة صالح.

وحث رئيس مجلس النواب، رئيس وأعضاء الديوان على العمل على التطبيق الأمثل للقانون بما يضمن صون وحماية المال العام، مشيرا إلى أنه ليس ثمة أحد فوق القانون، إضافة إلى ضرورة المواءمة بين عمل الديوان والأمور المتعلقة بالشأن الأمني.

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