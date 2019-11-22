اخبار ليبيا الان

عقيلة صالح يتفقد أعمال ديوان المحاسبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بزيارة لرئاسة ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء.

وخلال الزيارة بحث عقيلة مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه ومديري المكاتب برئاسة الديوان سير العمل بالديوان والجهود المبذولة للوصول إلى التطبيق الأمثل لقانون ديوان المحاسبة.

وتم خلال الزيارة افتتاح مركز التدريب والبحوث والاستشارات التابع لديوان المحاسبة بحضور عقيلة صالح.

وحث رئيس مجلس النواب، رئيس وأعضاء الديوان على العمل على التطبيق الأمثل للقانون بما يضمن صون وحماية المال العام، مشيرا إلى أنه ليس ثمة أحد فوق القانون، إضافة إلى ضرورة المواءمة بين عمل الديوان والأمور المتعلقة بالشأن الأمني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك