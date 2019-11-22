الأرصاد الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية، اليوم الجمعة، إن الطقس يميل للاستقرار النسبي اليوم على اغلب مناطق ليبيا، بينما نتوقع تقلبات جوية من يوم الأحد على مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع فرصة سقوط امطار بعد يوم الغد والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة الى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض المناطق الساحلية مثيرة للأتربة والغبار تتحول يوم الأحد الى غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17 – 22) مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد وتنخفض انخفاض ملحوظ يوم الاحد.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال تكون ضباب كثيف هذه الليلة وصباح الغد بمناطق الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة يوم الأحد مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق الجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17 – 23) مْ، وتسجل ارتفاع طفيف وتدريجي من يوم الغد.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على اقصى مناطق الجنوب الغربي ويوم الغد على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط امطار والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها من خفيفة إلى معتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 27) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26 – 29) مْ، وتسجل ارتفاع طفيف وتدريجي من يوم الغد.

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