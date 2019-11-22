الأبعج يكشف عن برنامج متكامل لحماية الجنوب

بعد زيارته إلى تراغن ومرزق والتقائه بأعيان وحكماء المدينتين إضافة إلى الكتائب العسكرية، وصل آمر المناطق العسكرية الجنوبية اللواء أبولقاسم الأبعج في وقت متأخر الخميس إلى مدينة القطرون، وكان في استقباله جل الأجهزة العسكرية والأمنية وأعيان وحكماء المنطقة.

الأبعج المكلف من القيادة العامة للجيش الوطني أكد فور وصوله أن هناك برنامجا متكاملا لتأمين الجنوب والحدود مع الدول المجاورة وهي السودان وتشاد والنيجر والجزائر.

وخلال لقائه مع أعيان وحكماء التبو بمدينة مرزق قال إن خطة القيادة العامة تتضمن تفعيل الأجهزة الأمنية في المناطق الجنوبية وهي الكفرة، مرزق، أوباري، غات وبناء مديريات أمن وإدخال الشرطة وتسيير دوريات التأمين.

من جهتها أعلنت شعبة الإعلام الحربي تحرك أرتال عسكرية كبيرة من نقاط تمركزاتها إلى مواقع جديدة باتجاه الجنوب وذلك لتأمين المنطقة والحدود

هذا الاهتمام الأمني بالجنوب من قبل القيادة العامة يأتي في وقت تستغل الجماعات الإرهابية والمسلحة الفراغ الأمني للتمركز في بعض مناطقه لتنفيذ عملياتها.

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