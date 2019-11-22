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الليبي لمكافحة الأمراض يسجل 376 حالة اشتباه بـ اللشمانيا في أسبوع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض، النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ 45 من الفترة 04 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر الجاري.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات “اشتباه” ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 15 حالة اشتباه، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات اشتباه، فضلا عن عدد 6 حالات اشتباه سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 20 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان، و18 حالة اشتباه بالإسهال الدموي، وعن الأمراض الجلدية تم تسجيل 376 حالة اشتباه بالليشمانيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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