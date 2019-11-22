تعزيزات مستمرة تُنذر بلقب موازين “معركة طرابلس”

يقول مراقبون إن تعزيزات الجيش المستمرة منذ أيام والتحولات التي تشهدها المعارك بطرابلس لا توحي إلا بمواجهات كبيرة ربما يكون الحسم فيها لصالح قوات الجيش الوطني الذي بدأ يضيق الخناق شيئا فشيئا على مجموعات الوفاق.

من جانبه، تحدث عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، عن إرسال اللواء 73 كتعزيزات للقوة المكلفة في العاصمة موضحا بأنها شملت 3 سرايا منها سريتي مشاة للكتيبة 303 على رأسها العميد عبدالهادي السنوسي وسرية تابعة للكتيبة 409 مشاة.

الخرطوش وصف التمركزات الجديدة لوحدات اللواء 73 مشاة بإمرة اللواء علي القطعاني بـ”الممتازة”، موضحا أنه لا قدرة لمُسلحي الوفاق على إرجاع نقطة واحدة.

وفيما يتعلق أيضا بسير المعركة قالت مصادر عسكرية إن كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 115 مشاة تتقدمان باتجاه معسكر حمزة ونقاط جديدة معلومة لغرفة عمليات المنطقة الغربية إضافة إلى تدمير نقاط تمركز للمجموعات المسلحة.

العمليات العسكرية المستمرة في ضواحي طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، تأخذ شكلا تصاعديا مع تقدمات بطيئة لوحدات الجيش مدفوعة بالعناصر المساندة خصوصا في محاور معسكر حمزة والخلاطات واليرموك.

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