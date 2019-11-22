بادي يُحرج الوفاق مُجدداً

بين فترة وأخرى يظهر صلاح بادي في مقاطع فيديو وصور ثابتة من محاور القتال ونقاط التفتيش التي تقيمها التشكيلات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي ساعات متأخرة من ليل الأربعاء، نشرت حسابات مقربة من بادي صوراً تظهر الأخير وهو في منطقة القره بوللي بينما مجموعته مع مجاميع أخرى تقوم بالانتشار على الطريق الساحلي.

ظهور تزامن مع إشاعات تم إطلاقها تفيد بتوليه مهام محور الزطارنة الذي فتح بعد محاور القتال الأخرى، فيما يُحرج ظهور بادي وكذلك شخصيات أخرى يقال إنها متشددة اعتقادياً وسلوكياً، حكومة الوفاق التي تصر على اعتراف العالم بها.

هذا الظهور لبادي وفي تلك المنطقة تحديداً فسر على أنه تحشيد ضد مدينة ترهونة من أجل الدخول إليها خصوصاً أنها أصبحت مركزاً مهماً للعمليات العسكرية ونقطة نحو محاور العاصمة طرابلس بعد انسحاب غرفة العمليات وقوات الدعم من مدينة غريان قبل أشهر.

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