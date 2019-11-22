ليبيا تشارك في اجتماع وزراء العدل لدول الاتحاد الافريقي

يشارك وفد ليبي برئاسة وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم، في اجتماع وزراء العدل لدول الاتحاد الافريقي، المنعقد بأديس أبابا، بمناسبة الدورة الخامسة للجنة الفنية للعدل والشؤون القانونية بمقر الاتحاد الافريقي، والذي يعقد خلال يومي 21 و22 من نوفمبر الجاري.

ومن ضمن ما تم تداوله في الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية في اجتماعات الخبراء الحكوميين واجتماع الوزراء، مناقشة عدد من المشاريع والنظم الأساسية التي تم اعتمادها وتمثل لبنة مهمة في بناء الاتحاد ومؤسساته، ومشاكل الهجرة غير الشرعية، حيث تم اعتماد الصكوك الثلاث، وهي مشروع النظام الأساسي لإنشاء مرصد أفريقي للهجرة بمدينة مراكش المغربية، وكذلك تم اعتماد مشروع النظام الاساسي لمركز العمليات القاري في الخرطوم ومشروع النظام الاساسي للمركز الافريقي للدراسات والابحاث الخاصة بالهجرة ومقره مالي.

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