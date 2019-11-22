زليتن تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع البوسنة

عقد عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، اجتماعا مع رئيس غرف التجارة بالبوسنة السيد مرصاد، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقدم عميد البلدية خلال الاجتماع، شرحا وافيا لما قامت به بلدية زليتن من جهود حثيثة لتحسين بيئة الاستثمار بالبلدية.

من جانبه رحّب مرصاد، بالخطوات الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن وغرف التجارة بالبوسنة، لافتا إلى أن المستثمرين لديهم فرصة ممتازة للاضطلاع بالمزيد من المشروعات الاقتصادية في بلدية زليتن.

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