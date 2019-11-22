وفاة 1405 شخصا جراء الحوادث المرورية في ليبيا خلال 2019

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أن مديريات الأمن بالمناطق سجلت وفاة أكثر من 1405 شخصا جراء وقوع أكثر من 1115 حادثا مروريا خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة خلال ندوة عقدت بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق، أن هذه الحوادث تسبب في وقوع أكثر من 1700 إصابة خطيرة وقرابة 1300 إصابة بسيطة، بالإضافة إلى الخسائر المادية التي تجاوزت نحو عشرات ملايين دينار.

وأشرفت اللجنة الدائمة للوقاية من الحوادث بوزارة الصحة بالتعاون مع إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية الأربعاء، على تنظيم هذه الندوة حول اليوم العالمي لضحايا الحوادث الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وشهدت تقديم عدد من الورقات البحثية بشأن حوادث السير على الطرقات العامة المتفشية بكثرة خلال السنوات الأخيرة من جانب أمني وآخر صحي.

وذكرت وزارة الداخلية، أن الندوة عقدت بقاعة الخيمة بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس، بحضور وكيل وزارة الداخلية والمفوضين بوزارتي الصحة والمواصلات، ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص وعدد من مديري المستشفيات والإدارات والمهتمين.

وقدم المسؤولون خلال الندوة بعض الأفكار والحلول التي تنتظر التنفيذ والتفعيل بتكاثف كافة القطاعات ومؤسسات الدولة من المواصلات ومصلحة الطرق والجسور والتعليم والقضاء والتشريع ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، وفق ما نشرت الوزارة على صفحتها في “فيسبوك” أمس الخميس.

وقالت الوزارة، إن الحد من حوادث المرور عمل مجتمعي ضخم، ينبغي أن يكون شراكة يقظة بين القطاعات والشريك الحيوي الأول المتمثل في مستعمل الطريق العام سواء كان راكبا أو راجلا، والذي تعوّل عليه كل خطط الأمن المروري في العام، على وعيه وانضباطه والتزامه واحترامه لأدبيات وقواعد السير على الطرقات العامة.

يشار إلى أن ليبيا تشهد ارتفاعا كبيرا ومخيفاً في مؤشرات حوادث المرور، وازدياداً كبيراً في عِداد الوفيات والإصابات والعاهات المؤقتة والمستديمة بسبب هذه الحوادث، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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