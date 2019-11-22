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الصحة العالمية تقدم مساعدات إلى 8 مستشفيات ليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إرسال مجموعات طوارئ إسعافيه إلى عدد من المستشفيات العامة في ليبيا.

وأوضحت المنظمة، أنه تم تأمين المساعدات الطبية الإسعافيه إلى 8 من المستشفيات العامة في ليبيا وهي التاجوراء، والداوون القروي، وزليتن، وترهونة، والأصابعه، والعافية فضلاً عن مستشفي الهواري، وجالو، وذلك للاستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة بهدف دعم الخدمات الإسعافيه المقدمة، لافتة إلى أن الخطوة جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم من الحكومة الألمانية والحكومة الإيطالية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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