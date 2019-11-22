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مشروع أمريكي لتعزيز دور واشنطن في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقدّم عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون لتعزيز دور الولايات المتحدة في ليبيا وفرض عقوبات على الأفراد اللذين يُؤججون العنف والصراع في ليبيا.

ويقتضي المشروع بدعم الحل السلمي للأزمة الليبية، وضرورة الخروج باستراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي.

وصاغ المشروع كل من السيناتور كريس كونس، ليندسي غراهام، كريس مورفي، وماركو روبيو.

وفي ذات السياق، قال السيناتور كريس كونس إن الصراع في ليبيا يمثل أزمة إنسانية تُضعِف استقرار المنطقة وتوفر الفرص للجماعات المتطرفة لتوسيع نفوذها.

وأكد كريس أن الوقت قد حان لكي تلعب الأمم المتحدة دوراً بناءً في إنهاء الحرب في ليبيا ووقف تداعياتها الإقليمية والدولية، مُبدياً تطلعه لأن يمثل هذا المشروع إشارة واضحة لجميع الأطراف مفادها أن واشنطن ملتزمة بدعم السلام والاستقرار في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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