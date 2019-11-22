استرداد أراض مملوكة للدولة في بنغازي

استرد جهاز مكافحة الإرهاب والظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، إحدى الأراضي المملوكة للدولة، بعد إزالة تعديات عليها.

وكان الجهاز قد تلقى بلاغات من عدة مواطنين، يتهمون فيها شخصا بالاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في منطقة البركة، وتحديدها بأسوار، وبعد التدقيق في البلاغات، ثبت صحتها، وأزال عناصر الجهاز المخالفات، وزرعوا الأرض بالأشجار، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، أمس الخميس.

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وضمن حملته لإزالة المخالفات واسترداد أراضي الدولة، تمكن الجهاز في أكتوبر الماضي، من استرجاع مقار خاصة بهيئة الشباب والرياضة من المستفيدين غير القانونيين بها، بناء على قرار قضائي، كما شرع في وقت سابق من الشهر الماضي، في إزالة التعديات على وادي قطارة بالمدينة، والذي يستخدم في تصريف مياه الأمطار بالبحر.

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