الصحة العالمية ترسل مساعدات طبية إلى ثمان مستشفيات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن إرسال كمية من المساعدات الطبية متكونة من مواد الإسعاف الطارئة إلى عدد من المستشفيات العامة في ليبيا.

وأوضحت المنظمة، أن هذه الكمية من المساعدات وزعت على ثمان مستشفيات وهي: تاجوراء والداوون القروي وزليتن وترهونة والأصابعة والعافية ومستشفى الهواري وجالو، وذلك للاستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة بهدف دعم خدمات الإسعاف.

وأشارت المنظمة، إلى أنه جرى تأمين هذه المساعدات الطبية الإسعافية إلى المستشفيات العامة الثمان بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم من الحكومتين الألمانية والإيطالية، وفق ما نشر مكتب ليبيا التابع لمنظمة الصحة العالمية اليوم.

يذكر أن الأوضاع الأمنية متدهورة والأزمة السياسية في ليبيا، قد أثرت سلبا على قطاع الصحة كغيره من القطاعات الأخرى، مما أدى ذلك إلى تدني الخدمات الصحية في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24