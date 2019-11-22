مركز مكافحة الأمراض: سجلنا 376 حالة إشتباه بمرض الليشمانيا خلال أسبوع

ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـــ45 خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري.

الإدارة ذكرت بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال النشرة الوبائية أن الاسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات اشتباه ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 15 حالة اشتباه في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات اشتباه فضلا عن عدد 6 حالات اشتباه سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 20 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان و18 حالة اشتباه بالإسهال الدموي وعن الأمراض الجلدية تم تسجيل 376 حالة اشتباه بالليشمانيا.

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