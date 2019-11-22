اختتام الملتقى الليبي البريطاني للأعمال في تونس

بمشاركة 40 مؤسسة حكومية ليبية وبريطانية ورجال أعمال ومشاركة كبيرة من القطاع الخاص اختتمت أمس الخميس بتونس العاصمة فعاليات ملتقى المجلس الليبي البريطاني للأعمال.

ونوقشت خلال الملتقى الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المجلس الرئاسي في سبتمبر الماضي وإيجاد آليات لضمان مصادر دخل بديلة عن النفط بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع الشركات البريطانية الناشطة في مجالات الطاقة “النفط والكهرباء”.

كما تطرق الحضور لقطاع الاتصالات وضرورة تحسين البنية التحتية والاستفادة من الشركات البريطانية و من بين أبرز الحاضرين للملتقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الذي كشف عن خطط زيادة الإنتاج النفطي مع حلول عام2024 إلى 2.1 مليون برميل يوميا بشرط إنفاق 60 مليار دولار على تحسين البنية التحتية.

وحضر الملتقى أيضاً محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي حدث بينه وبين صنع تلاسن حاد أمام الحضور بسبب اختلاف حول طبيعة العمل المشترك وفقا لفيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل كما شارك في الملتقى رئيس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

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