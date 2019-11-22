الشرطة الزراعية بالجفرة تحذر من اقتلاع الأشجار المثمرة بالمنطقة

وجه جهاز الشرطة الزراعية بالجفرة، تحذيرا للمواطنين وأصحاب المزارع من اقتلاع أو الاعتداء على الأشجار المثمرة والمصدات وخصوصا النخيل من مزارعهم دون أخذ تصريح من قطاع الزراعة بالمنطقة بذلك.

وطلب الجهاز، بأن يتم استحضار أوراق ثبوتية تؤكد ملكية الأرض التي سيتم منح التصريح لخلع الأشجار منها، وتوضيح سبب اقتلاع أي نوع من الأشجار أو النخيل.

ودعا مزارعي النخيل، بأنه على من يرغب بخلع فسائل النخيل ونقله من مزرعة إلى أخرى ضرورة ابلاغ اللجنة المختصة ليتم الكشف عن صحة هذه الفسائل قبل نقلها من مزرعة إلى اخرى لمنع انتشار الامراض والأوبئة التي تصيب فسائل النخيل.

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