إمداد «كهرباء طبرق» بشحنة من احتياجاتها لفصل الشتاء

سلمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، إدارة توزيع كهرباء طبرق الشحنة الأولى من احتياجاتها لفصل الشتاء.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، إن الشحنة تضم كميات كبيرة من أعمدة خشبية، يتراوح أطوالها بين تسعة وعشرة أمتار، وكوابل مختلفة القدرات، وعوازل ضغط عالي ومنخفض، والكثير من المواد التي تستخدم في حل مشكلات الشبكة، والتجهيز لفصل الشتاء المقبل، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، اليوم الجمعة.

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وتعاني مناطق سيطرة الحكومة الموقتة من أزمة فقدان متكرر لجزء من التيار انتيجة نقل الكهرباء لمسافات بعيدة عن طريق الأبراج من محطة شمال بنغازي إلى المناطق الشرقية وحتى الحدود الليبية المصرية.

ومحطة شمال بنغازي هي النقطة المحورية والأساسية لتغذية الشرق الليبي، غير أنها تعاني من تهالك معداتها التي تجاوزت الـ25 عاما، وتسعى الحكومة الموقتة لإنشاء محطات في طبرق وسوسة ولملودة وسمنو.

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