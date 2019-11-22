السفير الايطالي لـ المشري: الموقف الايطالي من العدوان الغاشم على طرابلس ثابت

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الأربعاء سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

المشري رحب وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بالسفير الإيطالي وناقشا التطورات السياسية والعسكرية وتداعيات ما وصفه المشري بـ “العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والاستعدادات لمؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.

من جانبه بيّن السفير الإيطالي بحسب مجلس الدولة ثبات الموقف الإيطالي مما وصفه بـ”العدوان الغاشم” على العاصمة مقارنة بمواقف بعض الدول الأخرى التي يشوبها الغموض أحياناً.

وتطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر حول مواقف الدول من المسألة الليبية ومن مؤتمر برلين والصعوبات التي تواجه المؤتمر والتي قد تؤثر في نتائجه.

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