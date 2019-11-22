القوات المسلحة تحرز تقدما كبيرا في محاور القتال بطرابلس

حققت القوات المسلحة تقدما كبيرا نحو الأهداف التي حددتها غرفة عمليات المنطقة الغربية.وحسب عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، فإن اللواء مئة وستة مجحفل، وكتيبة العاديات، نجحا في التقدم باتجاه مفترق الرمله وكوبري السواني.

هذا كما تقدمت كتيبة طارق بن زياد والكتيبة مئة وخمسة عشر مشاة، باتجاه معسكر حمزة ونقاط جديدة في محاور القتال.

الخرطوش أضاف أن القوات المسلحة استهدفت بالمدفعية طائرة للجماعات المسلحة في محور اليرموك، وهي الطائرة الثانية خلال ثماني وأربعين ساعة بعد استهداف طائرة تصوير بمحيط مدينة ترهونة.

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