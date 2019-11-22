حملة لتطعيم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ضد الإنفلونزا في الأبيار

بدأ فريق طبي مُتنقل حملة تطعيم الفئات التي لا تستطيع الوصول إلى مراكز التطعيم من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الأبيار (شرق بنغازي)، في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وقال رئيس الفريق ناجي الطلحي، إنهم يعملون تحت إشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية الأبيار، كما يوفر جهاز الإسعاف والطوارئ لهم وسيلة مواصلات للوصول إلى المستهدفين من الحملة، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء اليوم الجمعة.

أقرأ أيضا الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تستهدف 18 ألف شخص بسبها

ودعا العاجزين عن الوصول إلى المركز إلى الاتصال بفريق العمل؛ لاستلام نصيبهم من التطعيم، لافتا إلى استمرار حملة التطعيم حتى 28 نوفمبر الجاري.

يذكر أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية انطلقت يوم السبت الماضي بمختلف مناطق ليبيا تحت رعاية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا