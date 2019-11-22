الدولار يستقر أمام الدينار الليبي في ختام الأسبوع

أنهت العملات العربية والأجنبية الأسبوع على استقرار بعد حالة تذبذب كبير شهدتها أسعار الصرف طيلة الأسبوع الماضي أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار عند إغلاق أمس الخميس بـ3.930 دنانير بينما تداول التجار اليورو بـ4.300 دنانير، فيما شملت حالة الاستقرار الذهب كسر عيار 18 الذي بيع الغرام الواحد منه بـ134 دينارا.

أما العملات الأخرى فقد استقرت لليوم الثاني على التوالي وظل الدينار التونسي أمام الدينار الليبي عند مستوياته وتم تداوله بـ1.360 دينار عند الحدود الليبية التونسية.

أما الليرة التركية فقد استقرت هي الأخرى على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا وتم تداولها بـ0.670 قرشا لليرة وتم تداول الجنيه المصري بـ 0.220 قرشا.

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