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الشيباني: الكل يدعي وصلا بليبيا وليبيا لا تدين بالوصل لأحد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رأى عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن مخرجات مؤتمر برلين لن تمثل اغلبية الشعب الليبي ما لم تشتمل على تطبيق الترتيبات الأمنية كاملة وخروج كافة التشكيلات المسلحة من طرابلس. 

وقال الشيباني في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “كثرت المؤتمرات واللقاءات من أصدقاء ليبيا وأعداء ليبيا، الكل يدعي وصلا بليبيا وليبيا لا تدين بالوصل لأحد … اعتقد ان العالم ليس في حاجة بأن نذكره بأن من يحمل السلاح خارج القانون ولا يخضع لأي سلطة الا هواه ومصالحه الشخصية ومصالح من يدفعون له ويوفرون له الشرعنة المزيفة ويستغلونه لتمرير أجنداتهم بعيدا عن مصلحة الوطن يمكن ان يساهم بفعالية في قيام الدولة المستقرة المنشودة”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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