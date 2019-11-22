سفينة خيرية إسبانية تنقذ نحو 73 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

انتشلت سفينة تابعة لمنظمة خيرية إسبانية نحو ثلاثة وسبعين مهاجرا، من قارب مطاطي جرفه التيار قبالة السواحل الليبية لما يقرب من أربع وعشرين ساعة.

وحسب المتحدثة باسم أوبن آرمز، لاورا لانوزا، فإن المهاجرين وأغلبهم من وسط وغرب إفريقيا، كانوا متكدسين في القارب الذي تعطل محركه، حيث يعاني الكثيرون منهم انخفاضا حادا في درجة حرارة الجسم وبعض الحروق.

من جانبه قال رئيس بعثة أوبن آرمز ريكاردو جاتي، إن عملية الإنقاذ تمت قرب مدينة الزاوية الليبية، لكن المنظمة الخيرية ستحاول إنزال المهاجرين في ميناء أوروبي.

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