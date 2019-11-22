اختتام الدورة التدريبية لرفع جاهزية جهاز الإسعاف والطوارئ

اختتم بمدينة اسطنبول التركية، أمس الخميس، البرنامج التدريبي الثاني لرفع جاهزية سائقي الإسعاف بجهاز الإسعاف والطوارئ الليبي.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن البرنامج يأتي بدعم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق وبرعاية شركة بي ترانس، لافتة إلى أن جميع السائقين تمكنوا من اجتياز الامتحانات التأهيلية النظرية والعملية بنجاح، وتحصلوا على دبلوم بالإسعافات الاولية الميدانية ليكونوا أول سائقي إسعاف بالشرق الاوسط مؤهلين لتقديم الخدمة الطبية الأولية.

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