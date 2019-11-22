واشنطن: دعم ليبيا… عبر مواجهة النفوذ الروسي

تحت ستار تقديم الدعم لليبيا، طرح أربعة أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتعزيز سياسة واشنطن بخصوص النزاع في ليبيا، ومعاقبة المتسببين في العنف هناك، ولكن مع توصية بوضع استراتيجية لمواجهة ما وصفوه بالنفوذ الروسي في ليبيا.

مشروع القانون الذي جاء تحت عنوان “تعزيز الاستقرار في ليبيا”، قدمه الجمهوريان ماركو روبيو وليندسي غراهام والديمقراطيان كريس كونز وكريس ميرفي- ينص كذلك بفرض عقوبات على الأفراد الذين يسهمون في “إذكاء الصراع في ليبيا”.

كما يوصي بحشد الموارد الأمريكية، والمساعدات الإنسانية لمساعدة الشعب الليبي والحكومة الليبية الموحدة والمرتقبة.

الخبير في الشأن الليبي عبد العزيز إغنية أوضح في حديث لبرنامج “بانوراما” أن “الإسلام السياسي في ليبيا يحاول أن يستخدم كل التعابير الممكنة لجلب انتباه الولايات المتحدة والمنظومة الغربية عموماً”.

ولفت إلى أن “الأسلحة الروسية موجودة في ليبيا منذ عهد الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وهي تحتاج لفنيين لإصلاحها، واستخدامها لمواجهة الإرهاب، والميليشيات التي أسسها وإستخدمها الإسلام السياسي في حربه مع مؤسسات الدولة، ولا سيما العسكرية والأمنية”.

وأكد أن “الولايات المتحدة كان بإمكانها حل الأزمة الليبية لو أرادت ذلك، لكن الشعب الليبي يدرك أنها تقف وراء حالة الفلتان التي تعيش فيها ليبيا منذ عام 2011”.

التفاصيل في الملف الصوتي…

أجرى الحوار: فهيم الصوراني