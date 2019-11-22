زليتن تطمح لتوسيع تعاونها مع “غرفة التجارة البوسنية”؟

بحث عميد بلدية زليتن الطاهر الحمادي أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع رئيس غرفة التجارة البوسنية، مرصاد، واستعرض الحمادي خلال اللقاء النشاطات الاقتصادية والاستثمارية في المدينة.

وتطرق مرصاد من جهته إلى ضرورة التعاون المشترك بين البلدين مشددا في الوقت ذاته على أهمية فرصة تحسين وتطوير التجارة مع ليبيا وإن رجال الأعمال البوسنيين أمامهم فرصة كبيرة في ليبيا من خلال بلدية زليتن، مُشيراً إلى أنالأمر ستتم مناقشته خلال اجتماع مطول مع رجال الأعمال أعضاء الغرفة التجارية.

ويعد هذا التعاون انعكاسا لمشاريع مشتركة منذ أعوام متعلقة بنشاطات في مجالات الكهرباء والنفط بينها أعمال شركة “اس بوسنة” للنفط التي تعمل الآن على إنشاء خزانات وقود لشركة البريقة في مدينة مصراتة.

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