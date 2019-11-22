“ضمان الجودة” يحذر من تحايل بعض المؤسسات التعليمية

حذر مركز ضمان الجودة بالمنطقة الشرقية من عدم اعتماد بعض البرامج التعليمية الخاصة بمرحلتي الماجستير والدكتوراة بالمؤسسات الخاصة في ليبيا.

وقال المركز إن هناك بعض المؤسسات التعليمية الخاصة قامت بتوأمة لإجراء دراسات عليا مع بعض الجامعات والمعاهد خارج ليبيا، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات هي مخالفات صريحة لإذن المزاولة الممنوح لهذه المؤسسات التعليمية، ومخالفة لتعليمات وزارة التعليم ومركز ضمان الجودة.

ونبه المركز بأن تلك المؤسسات التعليمية سيتم ضبطها من خلال زياراته المفاجئة والمعلومات التي يتم تجميعها من خلال وسائل البيانات والمعلومات المتاحة للمركز، كما أنه سيحملها المسؤولية أمام القضاء بتحمل كافة النتائج المترتبة عن هذه الممارسات غير القانونية، والتي ترقى إلى أن تصنف ضمن التحايل على أصحاب المصلحة من عامة الشعب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية