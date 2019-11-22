مركز مكافحة الأمراض يسجل 376 حالة اشتباه بالليشمانيا

العنوان_ليبيا

أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة، بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 376 حالة اشتباه بالليشمانيا.

وأصدرت إدارة الرصد النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ45، خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري.

وأوضح المركز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه بحسب النشرة الوبائية، فإن الأسباب الرئيسية للمرض، هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وكشفت النشرة الوبائية، أن عدد حالات “اشتباه” ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 15 حالة “اشتباه”، وأن عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات اشتباه، فضلاً عن عدد 6 حالات اشتباه سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت النشرة الوبائية، تسجيل 20 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان، و 18 حالة اشتباه بالإسهال الدموي، موضحة أنه فيما يخص الأمراض الجلدية، تم تسجيل 376 حالة اشتباه بالليشمانيا.