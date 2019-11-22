تسجيل 376 حالة إشتباه بمرض الليشمانيا خلال أسبوع

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـــ45 خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال النشرة الوبائية أن الاسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات ،مشيرا أن عدد حالات اشتباه ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 15 حالة اشتباه في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات اشتباه فضلا عن عدد 6 حالات اشتباه سعال ديكي.

و بيّنت الإدارة تسجيل 20 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان و18 حالة اشتباه بالإسهال الدموي و بأمراض منقولة بالمياه، وعن الأمراض الجلدية تم تسجيل 376 حالة اشتباه بالليشمانيا.

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