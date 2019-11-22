تعليم الوفاق تقرر تعديل جدول الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة

أصدر وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري، أمس الخميس، قراراً يقضي بتعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019-2020م.

ونص القرار على أن يكون (13 أكتوبر) موعد بداية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي في المراقبات التي انتظمت فيه الدراسة في موعدها المقرر، وعلى أن يكون (17 نوفمبر) هو موعد بداية الدراسة في المراقبات التي لم تنتظم فيها الدراسة في الموعد المقرر.

ومن جهته أوضح وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، بأن وضع جدول المواعيد الدراسية والامتحانات لهذا العام على هذا النحو، تم بعد مشاورات مع مراقبي التعليم بالبلديات وبناء على توصيات اللجنة المشكلة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي والمركز الوطني للامتحانات وإدارتي التعليم الأساسي والثانوي.

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