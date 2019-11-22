دورة لرفع كفاءة الإدارة المحلية في زليتن

اختتم مركز زليتن للتدريب فعاليات الدورة التدريبية حول المهارات الحديثة لمديري المكاتب ورؤساء الأقسام.

وشارك في الدورة بلديات زليتن ومسلاتة وقصر الأخيار، بإشراف من المجلس الأعلى للإدارة المحلية بزليتن، حيث قدمت فيها العديد من المحاضرات التي تعنى برفع كفاءة العاملين بالمجالس البلدية، وخلق إدارة قادرة على تنظيم العمل في الإدارات المحلية بالبلديات وتم في ختام الدورة تقديم الشهادات للمتدربين.

وكانت وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي giz قد نظمت في وقت سابق ورشة حول أساليب ونماذج نقل الاختصاصات إلى البلديات، وركزت الجلسة على الخطوات المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي في هذا المجال، وما توصلت إليه اللجنة العليا لنقل الاختصاصات من نتائج وتحديد الخطوات المستقبلي، وشهدت الورشة مشاركة واسعة من مختلف مستويات الإدارة العامة المركزية والمحلية.

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