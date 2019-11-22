أكثر من 600 مهاجر خلال 48 ساعة

تقرير

يدق ناقوس الخطر مجددا في فترة زمنية وجيزة مع تفاقم وضع المهاجرين غير القانونيين في ليبيا بعد وصول ما لا يقل عن 9 قوارب تحمل أكثر من 600 مهاجر على الطريق المتوسطي الأوسط خلال الـ48 ساعة الماضية فيما وصل القارب العاشر الجمعة إلى لامبيدوسا، إيطاليا.

ونقلت رويترز عن خفر السواحل الليبي ومسؤولين بالبعثة الأممية في ليبيا، أن جثث 6 مهاجرين عثر عليها الجمعة على شواطئ مدينة الخمس، فيما أعيد نحو 100 مهاجر غير قانوني من بينهم 3 أطفال و10 نساء إحداهن حامل وأنجبت أثناء عملية الإنقاذ، بينما أعتقلت السلطات التونسية 34 مهاجرا رسا قاربهم على شواطئ جربة، في الوقت الذي أعلن فيها العاملون في سفن أوشن فايكنغ وأوبن أرمز عن إنقاذ 287 مهاجرا بين يوم الثلاثاء والخميس الماضيين، فيما أعاد 290 آخرين بينهم 14 طفلا و 33 امرأة نقلوا إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس في وضع وصفتت المنظمات الدولية وضعهم بالقول: “ضعفاء وخائفون جدا.”

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا وعلى لسان رئيسها فيدريكو سودا أنها لم تتمكن خلال الأيام الماضية من التحقق من التقارير الواردة حول غرق سفينة أخرى في عرض المتوسط، مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح، مجددا التعبير عن قلقها حول سلامة المهاجرين العالقين في ليبيا والمعرضين للاشتباكات وسوء المعاملة بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

ويأتي تفاقم الأزمة بعد أسابيع من توالي الأحداث مع المهاجرين في ليبيا في مراكز الاحتجاز بسبب استمرار معاناتهم وغياب الإمكانيات لاستيعاب الأعداد الهائلة للمهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا ويقدر عددهم بالآلاف في الوقت الذي تستمر الاتهامات في الانهيال على الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ومالطا على وجه الخصوص لاتفاقياتها المخالفة لقوانين حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان للسماح لخفر السواحل بإعادتهم إلى دولة تعيش حربا دامية.

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