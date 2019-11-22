بدعم «صحة الوفاق».. اختتام تدريب سائقي الإسعاف ليصبحوا «مُسعفين» في إسطنبول

اختتم في مدينة إسطنبول التركية، البرنامج التدريبي الثاني لرفع جاهزية سائقي الإسعاف بجهاز الإسعاف والطوارئ وتأهيلهم ليصبحوا مسعفين، بدعم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق وبرعاية شركة بي ترانس.

وتمكن كل السائقين من اجتياز الامتحانات التأهيلية النظرية والعملية بنجاح، وتحصلوا على دبلوم «الإسعافات الأولية الميدانية» ليكونوا أول سائقي إسعاف بالشرق الأوسط مأهلين لتقديم الخدمة الطبية الأولية، حسب بيان نشره ‎مركز المعلومات والتوثيق بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، عبر صفحته على «فيسبوك».

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وفي سياق آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، الإثنين، إن البعثة سجلت 60 اعتداًء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وسيارات الإسعاف في ليبيا منذ مطلع العام 2019.

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