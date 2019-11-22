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“عدل” الوفاق تشارك في اجتماع وزراء العدل الأفارقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزراء العدل لدول الاتحاد الإفريقي في اجتماع عقد بأديس أبابا عددا من المشاريع والنظم الأساسية لبناء الاتحاد ومشاكل الهجرة غير القانونية بمشاركة ليبيا التي تمثلت في وفد برئاسة وزير العدل في حكومة الوفاق

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمناسبة الدورة الخامسة للجنة الفنية للعدل والشؤون القانونية بمقر الاتحاد الإفريقي خلال يومي 21- 22 من نوفمبر الجاري، اعتماد عدد من الصكوك المقترحة من مفوضية الاتحاد على مستوى الوزراء والمتمثلة في مشروع النظام الأساسي، لإنشاء مرصد أفريقي للهجرة بمدينة مراكش المغربية، واعتماد مشروع النظام الأساسي لمركز العمليات القاري في الخرطوم، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي للمركز الأفريقي للدراسات الخاصة بالهجرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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