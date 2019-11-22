“عدل” الوفاق تشارك في اجتماع وزراء العدل الأفارقة

ناقش وزراء العدل لدول الاتحاد الإفريقي في اجتماع عقد بأديس أبابا عددا من المشاريع والنظم الأساسية لبناء الاتحاد ومشاكل الهجرة غير القانونية بمشاركة ليبيا التي تمثلت في وفد برئاسة وزير العدل في حكومة الوفاق

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمناسبة الدورة الخامسة للجنة الفنية للعدل والشؤون القانونية بمقر الاتحاد الإفريقي خلال يومي 21- 22 من نوفمبر الجاري، اعتماد عدد من الصكوك المقترحة من مفوضية الاتحاد على مستوى الوزراء والمتمثلة في مشروع النظام الأساسي، لإنشاء مرصد أفريقي للهجرة بمدينة مراكش المغربية، واعتماد مشروع النظام الأساسي لمركز العمليات القاري في الخرطوم، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي للمركز الأفريقي للدراسات الخاصة بالهجرة.

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