تشاد: الصراع وانتشار الإرهاب في ليبيا أضرا ببلادنا

قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن ليبيا أصبحت ملاذا للجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، ومصدر إمداد للإرهابيين الناشطين في الساحل وبحيرة تشاد.

وأعرب ديبي عن قلقه من تقاعس المجتمع الدولي عن دعم الدول الأفريقية لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن انتشار جماعة بوكو حرام والصراعات الدائرة بدول الجوار، انعكست على أمن بلاده وتسببت بأزمة اقتصادية جراء إيقاف الصادرات والواردات من وإلى ليبيا ونيجيريا وأفريقيا الوسطى؛ ما أدى إلى حدوث عجز انعكس على حياة المواطنين، ولفت ديبي إلى عودة أكثر من 500 ألف تشادي إلى وطنهم من ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب وجود مئات الآلاف من اللاجئين من الدول المجاورة داخل البلاد.

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