مشروع قانون لتعزيز دور واشنطن في ليبيا

تقدم عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون لتعزيز دور الولايات المتحدة في ليبيا وفرض عقوبات على الأفراد الذين يؤججون العنف والصراع

وبحسب صحيفة دوفير بوست فإن المشروع يهدف إلى دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، وضرورة الخروج باستراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي، وساهم في صياغته السيناتور كريس كونس، وليندسي غراهام، وكريس مورفي، وماركو روبيو.

وفي ذات السياق، قال السيناتور كريس كونس إن الصراع في ليبيا يمثل أزمة إنسانية تضعف استقرار المنطقة، وتوفر الفرص للجماعات المتطرفة لتوسيع نفوذها، مؤكدا أن الوقت قد حان لكي تلعب الأمم المتحدة دورا بناء في إنهاء الحرب في ليبيا ووقف تداعياتها الإقليمية والدولية، مبديا تطلعه لأن يمثل المشروع إشارة لجميع الأطراف مفادها أن واشنطن ملتزمة بدعم السلام والاستقرار في ليبيا.

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