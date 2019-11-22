“كهرباء” المؤقتة تسلم معدات لدائرة توزيع طبرق

سلمت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة الشحنة الأولى من احتياجات الكهرباء لإدارة توزيع طبرق

وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة إن الشحنة مكونة من كميات كبيرة من أعمدة خشبية بطول تسعة أمتار وعشرة أمتار وكوابل مختلفة القدرات وعوازل ضغط عال ومنخفض، إضافة إلى عدد كبير من المواد التي من شأنها حل كافة اختناقات الشبكة، مؤكدا أن الهدف من هذه الشحنة توفير كافة احتياجات الشبكة لا سيما مع قدوم فصل الشتاء.

يشار إلى ان الشركة العامة للكهرباء استخرجت قبل اسبوعين مجموعة حاويات تحتوي على معدات تخص الشركة كانت عالقة داخل الحظيرة الجمركية في بنغازي منذ عام 2010 لعدم استكمال إجراءتها من قبل الشركة المُورّدة، وأنهت الشركة العامة إجراءات استخراج هذه الحاويات بالتعاون مع مصلحة الجمارك بعد أن تم شراء الحاويات بموجب مقترح قانوني يقضي ببيعها للشركة العامه للكهرباء كونها المالك الأصلي.

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