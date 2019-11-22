بروتوكول شراكة وتعاون بين مركز أمراض القلب بنغازي وشركتي ألفا ونور سين

اعتمد وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، اتفاقية بروتوكول تعاون وشراكة في مجال تفعيل خدمات القسطرة التشخيصية لأمراض القلب الخلقية للكبار والصغار، بين مركز الوطني للقلب بنغازي ،وشركتي ألفا الطبية وشركة نور سين لاستيراد المعدات الطبية.

وتضمن البروتوكول؛ التعاون في مجال تطوير الخدمات الطبية به، وذلك وفق لإستراتيجية وزارة الصحة في الحكومة الليبية الرامية إلى توطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن والتي من بينها، إجراء عمليات القسطرة القلبية والتشخيصية والعلاجية لأمراض القلب الخلقية للكبار والصغار.

و كانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أصدرت قرار رقم “855” لسنة 2019 م، بشأن منح الإذن لوزارة المالية بتسييّل مبلغ مالي وقدرة “2” مليون و500 ألف دينار ليبي لصالح وزارة الصحة، لغرض تخصصية للمركز الوطني لأمراض القلب بنغازي، لغرض إجراء عدد “100” عملية لمعالجة حالات التشوهات والثقوب الخلقية.

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