دعوات إيطالية لإطلاق مبادرة لتهدئة الأوضاع بليبيا

شدد أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي من حركة خمس نجوم، على ضرورة إطلاق مبادرة دبلوماسية، لأجل تهدئة الأوضاع في ليبيا.

وأوضح أعضاء الحركة بلجنة العلاقات الخارجية، أن الأوضاع في ليبيا، تدعو للقلق، إضافة إلى تدفقات الهجرة من سواحل طرابلس، وهو ما يتطلب إطلاق مبادرة لأجل إنهاء الصراع، وتكثيف الجهود على المستوى الأوروبي والأطلسي، ودعم المساعي التي تهدف إلى عقد مؤتمر برلين حول ليبيا، وأشار أعضاء المجلس إلى أن استمرار الحرب سيؤدي إلى نزوح الكثير من الليبيين من المناطق التي تشهد صراعات مسلحة.

يشار إلى أن إيطاليا تعتزم تنظيم لقاء يجمع دول جوار ليبيا، وذلك في إطار سعيها لوقف إطلاق النار الدائر في طرابلس، وإعادة الحياة للعملية العسكرية في البلاد،وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن اجتماع دُول جوار ليبيا سيُعقد على هامش منتدى الحوار المتوسطي، الذي سينطلق في الـ5 من ديسمبر المقبل ويستمر ليومين متتاليين.، مشيرا إلى أن روما تعمل جاهدة لتحقيق الاستقرار من خلال العمل على خطين رئيسيين، الأول يتمثل في تخفيف حدة الصراع الذي يمكن أن يقود إلى وقف إطلاق النار، إضافة إلى استئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي غسان سلامة.

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