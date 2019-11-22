أمن بنقردان يحبط محاولة تهريب كمية من الكسكسي المدعوم إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أحبطت عناصر مركز المدينة للأمن الوطني في بنقردان، محاولة تهريب كمية من الكسكسي المدعوم تقدر بنحو 5250 كيلوغرام، كانت محملة على متن سيارة قادمة من بوحجلة التابعة لولاية القيروان التونسية، وفق ما أفادة مصدر أمني تونسي الأربعاء.

وأوضح المصدر، أن ضبط الكمية جرت خلال كمين نصب لسائق الشاحنة ومرافقيه بعد ورود معلومات أنه يخفي الكمية المذكورة بين أكداس من التبن بنية تحويلها إلى مستودع عشوائي على ملك شخص أصيل بنقردان وتهريبها لاحقا الى ليبيا.

وأشار المصدر، إلى أن أصحاب الكمية اعتادوا المجيئ إلى بنقردان لبيع التبن واستغلوا النقص المسجل في بعض المواد الغذائية المدعومة بالمدينة، واتفقوا مع أحد أبناء الجهة على جلب كمية كبيرة قصد تهريبها إلى ليبيا.

وقد جرى تحرير محضر جنائي حول هذه القضية بعد حجز الكمية المشحونة، وإطلاق سراح الأشخاص الثلاثة.

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