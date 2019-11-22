«تعليم الوفاق» تعدّل مواعيد الدراسة والامتحانات

قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، تعديل جدول مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019-2020.

ونص القرار -ضمن جدول مواعيد مرفق- على أن يكون 13 أكتوبر موعد بداية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي في المراقبات التي انتظمت فيها الدراسة في موعدها المقرر، وعلى أن يكون 17 نوفمبر هو موعد بداية الدراسة في المراقبات التي لم تنتظم فيها الدراسة بالموعد المقرر، حسب بيان نشرته، اليوم الجمعة، وزارة التعليم الليبية.

ومن جهته، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، أن وضع جدول المواعيد الدراسية والامتحانات على هذا النحو، جرى بعد مشاورات مع مراقبي التعليم بالبلديات، وبناء على توصيات اللجنة المشكلة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي والمركز الوطني للامتحانات وإدارتي التعليم الأساسي والثانوي.

وفيما يلي نص القرار وجداول المواعيد المرفقة:

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