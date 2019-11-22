(بالصور) القبض على تشكيل عصابي لبيع القطع الأثرية

ألقى عـناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة القبض على عصابة تمتهن تجارة القطع الأثرية.

وقال الجهاز إن هذه العملية تمت بعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة الأسماء المطلوبة في القضية، ليتم القبض على المتهمين عبر إحكام كمين لهم بعد ثبوت تجارتهم بالقطع الأثرية ليتم القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود.

ويجري التحقيق مع المضبوطين كما تم مصادرة القطع الأثرية، لتسليمها الأثرية لمصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة لتودع في أماكنها المخصصة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

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