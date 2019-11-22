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حملة تطعيمات الإنفلونزا بسرت تُحصِّن 5000 شخص

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة بسرت أن عدد من تلقوا التطعيمات اللازمة ضد الإنفلونزا ضمن الحملة التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في 16 من نوفمبر الجاري بلغ 5000 شخص من المستهدفين داخل نطاق البلدية.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة بسرت محمد إدريس إن الحملة تهدف إلى تحصين وحماية المستهدفين الأكثر عرضة للإصابة بمرض الإنفلونزا من خلال تقديم التطعيمات، وتقدم الخدمات للمستهدفين عبر 7 مراكز ووحدات صحية في سرت وضواحيها.

يشار إلى أن المستهدفين هم من تجاوزوا 55 عاما، والنساء الحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، كالسكري وضغط الدم، ومن المقرر أن تتواصل الحملة حتى 28 من نوفمبر بإشراف إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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