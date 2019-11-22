مصلحة الجمارك تعلن إعدام 30 حاوية ممتلئة بالحليب بسبب قرب إنتهاء صلاحيتها

ليبيا – أعلنت مصلحة الجمارك أمس الأربعاء إتلاف 30 حاوية أربعون قدم ممتلئة بالحليب موردة من الخارج عن طريق إحدى الشركات المحلية بسبب قرب إنتهاء صلاحيتها.

مصلحة الجمارك أوضحت في بياناً لها أن مركز جمرك ميناء الخمس البحري بالتنسيق والتعاون مع قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس وقسم مكافحة التهريب والمخدرات زليطن قاموا بإتلاف الحاويات.

ونوّهت المصلحة إلى أن سبب الإتلاف هو صدور شهادة من مركز الرقابة على الأدوية والأغدية بعدم الإفراج عنها نظرا لقرب إنتهاء الصلاحية.

وأضافت المصلحة:”ولعل هذه الصور رسالة قوية لكل وسائل الإعلام لنقل الصورة الحقيقية التي تضع رجال مصلحة الجمارك في الميزان الصحيح بعيدا عن التشوية بدون أي مبرر ولا أدله ولاقرائن على الأقل رجال حرس الجمارك لديهم رسالة قوية ينفدونها على الأرض والواقع بالأفعال والقوانين التي سنها المشرع لهم وليس بالأقوال بإعتلاء إستديوهات الإعلام ومحاولة التشكيك”.

الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي للمصلحة:”أنا لا ادافع عن رجال مصلحة الجمارك بقدر دفاعي على وطني الكبير الذي يستحق أن ادافع علي من يعيش فيه وامنع من أراد للسموم الدخول إليه ولربما إعلام المصلحة الذي أنا أمتله لايملك إلا القلم والصورة و الإحساس بتحمل المسؤلية في وعي وإدراك المواطن الذي اصبح مشوش وتائه في بلده”.

الماقوري إختتم تصريحه بالقول:”سنواصل مشوارنا في الرسالة التي حملناها علي عاتقنا حتى ولو كان ميزان العدل يعكس مبدأ هذه الرسالة فنحن ننتمي لوطن يستحق منا الدفاع عنه بالقلم والإستمرار في الرسالة”.

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