استعدادات لافتتاح عيادة لعلاج الليشمانيا في سرت

أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض – فرع سرت وبإشراف إدارة مكافحة الأمراض المشتركة ورشة عمل تدريبية عن مرض الليشمانيا وطرق علاجها.

واستهدفت الورشة أطباء الجلدية وفنيي المختبرات وعناصر التمريض من مستشفى ابن سيناء، ومجمع العيادات، وعيادات علاج الليشمانيا في منطقتي زمزم وبوقرين.

وتأتي هذه الورشة استعدادا لافتتاح واعتماد عيادة لعلاج مرض الليشمانيا بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت.

يشار إلى أن المحاضرات ألقيت من قبل المدير المكلف بإدارة الأمراض المشتركة د. وليد السعداوي، ورئيس العيادة المرجعية لعلاج مرض الليشمانيا د. نادية الضبيع.

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