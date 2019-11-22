مركز مكافحة الأمراض ينظم ورشة عمل بمدينة سرت عن طرق علاج مرض الليشمانيا

ليبيا – أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت وبإشراف إدارة مكافحة الأمراض المشتركة ورشة عمل تدريبية عن مرض الليشمانيا وطرق علاجها.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الورشة استهدفت أطباء الجلدية وفنيو المختبرات وعناصر التمريض من مستشفى ابن سيناء ومجمع العيادات وعيادات علاج الليشمانيا في منطقتي زمزم وبوقرين.

وأشار المركز إلى أن الورشة تأتي استعدادا لافتتاح واعتماد عيادة لعلاج مرض الليشمانيا في فرع سرت للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يُشار إلى أن المحاضرات ألقيت من قبل المدير المكلف بإدارة الأمراض المشتركة وليد السعداوي ورئيس العيادة المرجعية لعلاج مرض الليشمانيا نادية الضبيع.

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